السعودية: 5 مدن لاستضافة مونديال 2034 بينها نيوم

أربيل (كوردستان24)- أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، عن تفاصيل الملف السعودي لاستضافة مونديال 2034، كاشفاً عن خمس مدن؛ هي الرياض وجدة والخبر وأبها ونيوم، تم اعتمادها لاحتضان مباريات البطولة.

واستعرض الملف أكثر من 230 ألف غرفة موزعة على المدن المضيفة والمدن الداعمة لكبار الشخصيات ووفود فيفا والمنتخبات المشاركة والإعلاميين والجماهير.

وبحسب الإعلان ستتزين المدن الخمس المستضيفة بـ(15) ملعباً متطوراً، منها 11 ملعباً جديداً بالكامل، حيث ستضم الرياض ثمانية ملاعب مُخصّصة لاستضافة المباريات، بما فيها استاد الملك سلمان الجديد الذي يتسع لأكثر من 92 ألف متفرج، الذي من المقرر أن يستضيف المواجهتين الافتتاحية والنهائية.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بهذه المناسبة "تؤمن المملكة بأهمية الرياضة، وتأثيرها الإيجابي على كل إنسان، ودورها الفاعل في توثيق الروابط بين الشعوب، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة. وتتطلع لصناعِة مستقبل مشرق وباهر لرياضة كرة القدم، وصناعة إرث إيجابي يمتد إلى ما بعد عام 2034".

بدوره، أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن "هذا العام يمثل نقطَة المنتصف نحو تحقيق مستهدفات وطموحات رؤية المملكة 2030، حيث إننا في المملكة ندرك أهمية القطاع الرياضي في تحقيق المزيد من النمو والتطوير، ونتطلع لاستضافة نسخة استثنائية وغير مسبوقة من بطولة كأس العالم لكرة القدم، من خلال تسخير الإمكانات والطاقات لإسعاد عشاق كرة القدم حول العالم".