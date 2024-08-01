صحة وبیئة

طقس العراق.. تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة

author_image مظفر مزوري
العراق الانواء الجوية الطقس الرصد الزلزالي درجات الحرارة الغيوم

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي أن "غداً الجمعة، سيكون الطقس صحواً مع تصاعد غبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الجمعة في بغداد وكربلاء المقدسة وبابل وواسط 45، كركوك وصلاح الدين والأنبار وديالى 44، دهوك والسليمانية 40، النجف الأشرف والديوانية والمثنى والبصرة 46".

وأضاف، أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى، أن "يوم الأحد المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى، أن "الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى، ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

لب
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