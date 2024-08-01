مشرف إدراة سوران المستقلة يؤكد إيلاء حكومة كوردستان أهمية كبيرة لمشاريع المياه

أربيل (كوردستان24)- أكد المشرف على إدارة سوران المستقلة هلكور شيخ نجيب، أن حكومة إقليم كوردستان تؤكد دائما على تنفيذ مشاريع المياه قبل المشاريع الأخرى.

وقال شيخ نجيب، اليوم الخميس 1 آب 2024، خلال مؤتمر صحفي: "خدمات الكهرباء والطرق كلها مهمة، ولكن الأهم من ذلك مشاريع المياه، لقد شدد رئيس وزراء إقليم كوردستان مراراً وتكراراً على أن مشاريع المياه يجب أن تأتي قبل جميع المشاريع الأخرى".

وأضاف: أن "حل مشاكل وإمدادات المياه في نواحي وقرى وبلدات إدارة سوران المستقلة، هو أن تكون هذه المشاريع استراتيجية، والحلول جذرية".

وتابع: "تغير المناخ يمنعنا من الاعتماد على المياه الجوفية كما يجب، ولذلك سنحاول تنفيذ مشاريع استراتيجية بتكلفة أعلى؛ وبناءً على هذه المشاريع، يجب توفير المياه لفترة طويلة ولسنوات عديدة".

وأردف: "تسبب لنا المياه الجوفية مشاكل كل عام، وخاصة الآبار التي تجف ولا يمكنها توفير ما يكفي من المياه، وهذه أحدى المشاريع التي حاولنا من خلالها استغلال المياه الجوفية لحل مشاكل نقص المياه في هذه المناطق لفترة طويلة".

ولفت إلى أن المشاريع في إدارة سوران المستقلة لم تتوقف، على مدى السنوات القليلة الماضية، "لقد أطلقنا ثورة ازدهار وسط سوران ومدنها وقراها، سوران منطقة كبيرة تضم عدة قرى على هذه الحدود، وقد يستغرق تسليم المشاريع إلى جميع القرى والبلدات وقتاً طويلاً".