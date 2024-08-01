محمد كمال: مجلس محافظة كركوك لن يجتمع اليوم

أربيل (كوردستان24)- نفى مسؤول الفرع الثالث للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك محمد كمال، انعقاد اجتماع لمجلس محافظة كركوك اليوم، قائلاً إن "الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة محلية".

وقال كمال اليوم الخميس 1 آب 2024، لكوردستان24، إن "الفائزين في انتخابات مجلس محافظة كركوك لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق ملموس لتشكيل حكومة محلية".

وتداولت الأنباء يوم أمس الأربعاء أن "كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني توصلت إلى اتفاق مع بعض الأطراف في مجلس محافظة كركوك على الاجتماع اليوم الخميس؛ حيث نفى كمال تلك الأنباء اليوم قائلا: "إن هذه المحاولات لا أساس لها من الصحة وما تم ادعاؤه ليس سوى محاولة لصرف النظر، لأن تلك الاتفاقيات بحسب قانون الانتخابات منقوصة، وغير دستورية ".

يذكر أنه في 11 تموز الجاري، عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعه الأول، بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ووفقاً للقانون، يجب انتخاب المحافظ في غضون 30 يوماً.

لكن رغم الاجتماعات بين الأطراف السياسية، لم تتوصل الأخيرة الى حل لتسمية محافظ لكركوك.