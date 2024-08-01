سیاسة

آلان حمه سعيد: ازدياد الوعي الأسري بالتعليم يحث المسؤولين على العمل بجدية أكبر

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کوردستان

أربيل (كوردستان24)- انطلق اليوم الخميس الموافق 1 آب 2024، مؤتمر التعليم الكوردستاني الثاني تحت عنوان "تعليم جيد  فرص أفضل" بإشراف آلان حمه سعيد وزير التربية والتعليم في حكومة إقليم كوردستان.

وقال حمه سعيد، في كلمة له: إذا نظرنا إلى تاريخ قطاع التعليم في كوردستان الممتد لـ 100 عام، نرى أنه مر بعدة مراحل.

وأضاف "عام 1907، كتب الشيخ عبد السلام البارزاني رسالة إلى السلطان عبد الحميد، يطالب فيها بأن يكون التعليم باللغة الكوردية وأن تستخدم الضرائب المحصلة لبناء المدارس في القرى".

وتابع: "بعد عام 1991، تم إنشاء وزارة التربية والتعليم، وهي أول وزارة محلية لحكومة إقليم كوردستان".

وأردف: "من دواعي سرورنا، ازدياد الوعي الأسري والاجتماعي بالتعليم؛ وإيلاء الآباء المزيد من الاهتمام بتعليم أبنائهم، وهذا يضع المزيد من الضغط على صناع القرار في مجال التعليم للعمل بجدية أكبر حتى يتمكنوا من تحسين التعليم".

جدير بالذكر، أن المؤتمر يسلط الضوء على دور التعليم في تعزيز الإنتماء الوطني، وتغيرات الثورة الصناعية الخامسة، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي التي وصلنا إليها في هذه المرحلة، وتسلط الضوء على كيفية توسيع نطاق التعليم المهني والتقني.

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