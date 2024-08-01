سیاسة

الجيش الاسرائيلي يؤكد مقتل قائد الجناح العسكري لحماس محمد الضيف

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الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان24)- أكد الجيش الاسرائيلي، اليوم الخميس 1 آب 2024، تصفية قائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف في غارة نفذها في 13 تموز/يوليو في منطقة خان يونس بجنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان باللغة العربية، نشره المتحدث باسمه أفيخاي أدرعي على منصّة إكس أنه "بعد التأكد استخباريًا: جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا على المدعو محمد الضيف" مؤكدا أن "الطائرات الحربية أغارت بشكل دقيق على المجمع" الذي كان فيه.

وفي منتصف يوليو/تموز الماضي قال الجيش الإسرائيلي، إنه نفذ غارة جوية على منطقة المواصي في خان يونس و"كانت تستهدف محمد الضيف"، القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وأسفرت الغارة عن مقتل العشرات وإصابة آخرين في مخيم للنازحين، بحسب ما صرحت به وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

واعتبرت حماس حينها، تلك "الادعاءات الإسرائيلية محاولة للتغطية على حجم المجزرة المروعة"، ووصفت الحركة قصف المواصي بأنها "مجزرة بشعة".

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