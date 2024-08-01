اقتصاد

حكومة كوردستان توافق على إجراءات حل مشاكل العقارات المستأجرة في وزارة البلديات والسياحة

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کوردستان

أربيل (كوردستان24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 1 آب 2024، على شروط وإجراءات حل مشاكل العقارات المستأجرة في وزارة البلديات والسياحة، والتي ستسهل الأمر على الملاك المستأجرين للعقارات البلدية.

يذكر أنه، بتاريخ 28 تموز 2024، أصدر وزير البلديات والسياحة ساسان عوني كتاب رسميا مرقم 752، إلى هيئة السياحة وجميع المديريات العامة والبلديات ومديريات التخطيط التنموي في المحافظات والإدارات المستقلة لمتابعة الشروط والإجراءات الجديدة.

 وكان الهدف من الكتاب، حل المشاكل المتراكمة التي واجهت عقارات البلدية في السنوات الأخيرة وهذا الإجراء يمكن أن يحل المشاكل ويعود بالنفع على المستأجرين.

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