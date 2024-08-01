الحج والعمرة الكوردستانية تتلقى كتاب شكر من الهيئة العليا العراقية للحج والعمرة

أربيل (كوردستان24)- أشادت الهيئة العليا العراقية للحج والعمرة بدور المديرية العامة للحج والعمرة في حكومة إقليم كوردستان بإدارتها لقوافل الحجاج لاداء فريضة الحج.

وقالت الهيئة العليا العراقية للحج والعمرة في بيان لها وجهتها لمدير المديرية العامة للحج والعمرة في حكومة إقليم كوردستان "نظراً للجهود المتميزة والمبذولة من قبلكم، وتعاونكم المثمر مع هيئتنا في إنجار موسم حج 1445 – 2024، وحصول مكتب شؤون حجاج العراق على جائزة (لبيتم) الكبرى للموسم الثاني على التوالي، لا يسعنا الا ان نتقدم لكم بالشكر والتقدير، متمنين لكم دوام التوفيق والنجاح خدمة للصالح العام".

وكان وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، بشتيوان صادق قد أكد خلال استقباله الحجاج خلال عودتهم الى إقليم كوردستان إن 42 موظفاً خدموا ضيوف بيت الله الحرام.

وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، بشتيوان صادق، في 24 حزيران 2024، في مؤتمر صحفي، إن قافلة الحجاج الأولى وصلت بسلام إلى أربيل اليوم؛ حيث هنأهم بالسلامة، واعتذر لهم عن التقصير.

وقال "نشكر جميع الفرق التي عملت جاهدة مع حجاج إقليم كوردستان، حيث أدى أربعة آلاف و685 شخصا فريضة الحج من خلال وزارة الأوقاف والشؤون الدينية".

وأضاف أن "بعض الحجاج توجهوا إلى السعودية جوا والبعض الآخر برا، وكان 42 موظفا من موظفي المديرية العامة للحج والعمرة في خدمة الحجاج في مكة والمدينة".

وتابع " بالإضافة إلى عدد المواطنين الذين أدوا فريضة الحج، هناك عدد آخر من المواطنين لجؤوا عبر مختلف الوسائل والتأشيرات السياحية لأداء فريضة الحج".

وأردف "سافر أربعة آلاف و685 حاجاً من إقليم كوردستان إلى السعودية هذا العام عبر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كوردستان، فيما وصل إجمالي أعداد الحجاج من العراق وإقليم كوردستان إلى 33 ألفاً و690 حاجاً ".