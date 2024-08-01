حسن جباري: خصوصية التشكيلة الحكومية التاسعة تكمن في العمل والمتابعة

أربيل (كوردستان24)- أكد المراقب السياسي حسن جباري، اليوم الخميس 1 آب 2024، أن ما يميز التشكيلة الحكومية التاسعة، أنها جعلت من خدمة المواطن جوهر مشاريعها.

وقال جباري لـ كوردستان24: إن "هذه الحكومة، كما طرحت جدول أعمالها في البرلمان منذ البداية، ملتزمة بتنفيذ المشاريع دون تمييز بين المحافظات والمناطق".

وأضاف: "ما نراه في التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، ليس مجرد أقوال"، وقال إن "زيارة رئيس ديوان مجلس الوزراء مهمة لمتابعة المشاريع عن كثب، بما في ذلك إنشاء طريق الـ 100 متر في السليمانية وهو مشروع مهم واستراتيجي".

وأردف:"وفقاً للمعلومات التي تلقيتها، وعد رئيس الوزراء بتنفيذ عدة مشاريع أخرى في لقاءاته مع مختلف شرائح المجتمع، ويمكن للناس أن يروا أن جدول الأعمال الذي قدمه رئيس الوزراء مسرور بارزاني، يتم تنفيذه نقطة تلو الأخرى".

استراتيجياً، حاولت التشكيلة الحكومية التاسعة، خدمة المواطنين في كافة المجالات، من بناء السدود وتوزيع الرواتب، فهذه الحكومة هي حكومة تهتم بالمواطنين".