سیاسة

الرئيس بارزاني يعزي بوفاة الفريق نعمان علوان سهيل التميمي

author_image مظفر مزوري
کوردستان الرئيس بارزاني برقية التعزية نعمان علوان سهيل التميمي الحزب الشيوعي العراقي البيشمركة

أربيل (كوردستان24)- وجه الرئيس بارزاني اليوم الخميس 1 أغسطس 2024 برقية تعزية بوفاة المناضل الفريق نعمان علوان سهيل التميمي المعروف باسم ملازم خضر.

وقال الرئيس بارزاني في برقية التعزية ان ملازم خضر كان شخصية وطنية ومناضلاً في الحزب الشيوعي العراقي وكان مقرباً من البارزاني الخالد وصديقاً مخلصاً لقضية شعب كوردستان المشروعة، وكرس حياته في صفوف البيشمركة والنضال ضد الدكتاتورية.

 

وفيما يلي نص برقية التعزية:

تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ وفاة المناضل المعروف الفريق نعمان علوان سهيل التميمي المعروف باسم ملازم خضر. 

كان ملازم خضر شخصية وطنية ومناضلاً في الحزب الشيوعي العراقي، وكان مقرباً من البارزاني الخالد وصديقاً مخلصاً لقضية شعب كوردستان المشروعة وكرّس حياته في صفوف البيشمركة والنضال ضد الدكتاتورية.

أتوجه بالتعازيّ والمواساة إلى عائلة وأقارب وأصدقاء الفقيد ملازم خضر، وكذلك إلى رفاقه في الحزب الشيوعي العراقي وجميع المناضلين في العراق وكوردستان، وأشاركهم الأحزان بهذا المصاب. 

أسأل المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان.

 

إنا للە وإنا إلیە راجعون

مسعود بارزاني

1 آب 2024

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