الكرملين يؤكد أنه "سيتم إسقاط" أي مقاتلات إف-16 تُسلم لأوكرانيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت روسيا الخميس أن أي مقاتلات "إف-16" تُسلم لأوكرانيا "سيتم إسقاطها" مؤكدة أن هذه الطائرات لن تؤثر بشكل كبير في الحرب، وذلك رداً على تقارير عن وصول أولى تلك الطائرات.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "أعدادها ستتناقص تدريجياً، سيتم إسقاطها ... بالطبع، لا يمكن لتلك الإمدادات أن تؤثر بشكل كبير على مسار الأحداث على الجبهة".

وتطالب أوكرانيا منذ حوالي عامين شركاءها الغربيين بتسليمها طائرات "إف-16"، الأهم في قائمة المعدات العسكرية الطويلة التي طلبتها من داعميها.

وتتميز الطائرة المقاتلة الأمريكية الصنع بالدقة والسرعة ومدى تحركها.

وتأمل كييف أن يسمح لها انضمام هذه الطائرات إلى أسطولها الجوي بحماية نفسها بشكل أفضل من القصف الروسي.

وتعهدت دول عدة في حلف شمال الأطلسي تزويد أوكرانيا بأعداد من هذه الطائرات المقاتلة وتقوم بتدريب طيارين وأطقم أوكرانية منذ أشهر.

وجعل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من تحسين الدفاعات الجوية الأوكرانية إحدى أولوياته خلال اجتماعاته مع الحلفاء في إطار الحملة الجوية الروسية المدمرة في الأشهر الأخيرة.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في أيار/مايو، قال زيلينسكي إن أوكرانيا بحاجة إلى حوالي 130 طائرة من طراز "إف-16" لتحقيق التكافؤ مع القوات الجوية الروسية.

ومع ذلك، وعد شركاء أوكرانيا بإرسال أقل من 100 طائرة من طراز "اف-16" حتى الآن على مدى سنوات عدة، بعد تدريبات مكثفة للطيارين الذين سيستخدمونها.

المصدر: AFP