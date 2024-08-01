30 قتيلاً و35 مفقوداً جراء أمطار غزيرة في الصين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد التلفزيون الصيني الرسمي الخميس أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها الصين الاثنين نتيجة الإعصار غايمي خلفت 30 قتيلاً على الأقل و35 مفقوداً في قرية بوسط البلاد.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن منطقة زيكتشينغ الواقعة على بعد حوالى 1500 كيلومتر جنوب غرب بكين، شهدت هطول أمطار قياسية في مطلع الأسبوع حيث تم تسجيل 645 ملم من الأمطار محلياً خلال 24 ساعة.

قطعت قرية ملحقة بمدينة زيكتشينغ عن العالم مؤقتاً بدون امكانية الوصول إلى الاتصالات أو شبكة الطرق.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أن السلطات أرسلت بشكل طارىء أكثر من خمسة آلاف رجل انقاذ فيما تم إخلاء 11 ألف منزل.

وكانت آخر حصيلة تعود إلى الثلاثاء تشير إلى سقوط أربعة قتلى وثلاثة مفقودين.

وتشهد الصين صيفاً يترافق مع ظواهر مناخية شديدة مع هطول أمطار غزيرة وفيضانات، لكن أيضاً درجات حرارة غير عادية محلياً.

عانى جزء كبير من الشمال من موجات حر متعددة، بما في ذلك العاصمة بكين حيث تجاوزت درجات الحرارة عدة أيام 35 درجة مئوية.

ويتفاقم هذا النوع من الظواهر بسبب تغير المناخ بحسب العلماء.

والأسبوع الماضي تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار غايمي بفيضانات قوية في مانيلا عاصمة الفيليبين وبعض أقسام مدينة كاوشيونغ في تايوان.

وخلف هذا الإعصار، وهو أقوى إعصار يضرب تايوان منذ ثماني سنوات، خمسة قتلى ومئات الجرحى.

في الفيليبين، أدى الإعصار إلى تفاقم الأمطار الموسمية وتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية أودت بحياة 30 شخصاً على الأقل.

المصدر: AFP