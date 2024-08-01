المفوضية تعلن موعد إجراء قرعة موظفي الاقتراع لانتخابات برلمان إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، اليوم الخميس 1 آب (أغسطس) 2024، عن موعد إجراء قرعة موظفي الاقتراع، لانتخابات برلمان إقليم كوردستان.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريح لـ كوردستان24، أن "مجلس المفوضين قرر إجراء قرعة موظفي الاقتراع لانتخابات برلمان إقليم كردستان، في 11 آب (أغسطس) الحالي"، مضيفةً أن "القرعة ستُجرى في مدينة أربيل".

وأشارت الغلاي إلى أن "مفوضية الانتخابات تحتاج إلى أكثر من 43 ألف موظف اقتراع لإجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان".

وأوضحت أنه "سيتم تدريب الموظفين على الإجراءات وآلية الاقتراع، لضمان إجراء هذه الانتخابات بنزاهة وشفافية وحيادية وعدالة".

وفي 26 حزيران/يونيو الماضي، وقّع رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، أمراً إقليمياً حدّد بموجبه يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان.