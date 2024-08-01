الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الفرنسي لدى أربيل

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 1 آب (أغسطس) 2024، في مصيف صلاح الدين، القنصل العام الفرنسي لدى أربيل، يان بريم.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن انتخابات برلمان كوردستان المقبلة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وفرنسا، والتشديد على تعزيز تلك العلاقات.