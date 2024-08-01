سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل القنصل العام الفرنسي لدى أربيل

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الرئيس بارزاني والقنصل العام الفرنسي لدى أربيل يان بريم
الرئيس بارزاني والقنصل العام الفرنسي لدى أربيل يان بريم
کوردستان الرئيس بارزاني القنصل العام الفرنسي لدى أربيل يان بريم إقليم كوردستان فرنسا

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الخميس 1 آب (أغسطس) 2024، في مصيف صلاح الدين، القنصل العام الفرنسي لدى أربيل، يان بريم.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الآراء ووجهات النظر بشأن آخر المستجدات السياسية في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، فضلاً عن انتخابات برلمان كوردستان المقبلة.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على أواصر الصداقة والعلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وفرنسا، والتشديد على تعزيز تلك العلاقات.

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