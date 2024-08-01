حكومة إقليم كوردستان تودع حصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لشهر نيسان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس 1 آب (أغسطس) 2024، عن إيداع حصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان لشهر نيسان، في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه، إنه "تم اليوم الخميس 1 أغسطس 2024، إيداع مبلغ قدره 74 ملياراً و844 مليوناً و532 ألف دينار من قبل المديرية العامة للحسابات في الوزارة، إلى الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية في البنك المركزي العراقي/ فرع أربيل".

وأشار البيان إلى أن "هذا المبلغ يمثل حصة الخزينة الاتحادية العامة من الإيرادات غير النفطية في إقليم كوردستان، لشهر نيسان أبريل 2024".