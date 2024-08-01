السوداني يؤكد ضرورة رفع الجاهزية للتعامل مع التهديدات الأمنية الطارئة

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الوزراء الاتحادي، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الخميس 1 آب (أغسطس) 2024، باليقظة والجاهزية للمستجدات الأمنية الطارئة في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، اطلعت عليه كوردستان24، إن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، أجرى زيارة إلى مقر قيادة عمليات بغداد، حيث اطلع على تفاصيل الخطط الأمنية وسير العمل الأمني، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد عمليات بغداد، والسكرتير الشخصي للقائد العام، وعدد من المسؤولين والقيادات الأمنية والعسكرية".

وأشار البيان إلى أن السوداني "أكد خلال الزيارة، ضرورة اليقظة والجاهزية الدائمة للمستجدات الأمنية الطارئة، وكذلك رفع مستوى التنسيق الاستخباري والمعلوماتي بين الأجهزة الأمنية في قواطع العمليات، وتحديث الخطط الأمنية، والاعتماد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في تحقيق الاستقرار الأمني الداعم لخطط الحكومة، للاستمرار بتقديم الخدمات وإقامة المشاريع التنموية الشاملة".

وشدد رئيس الوزراء الاتحادي، وفقاً للبيان، على "أهمية تكثيف قدرة المعالجة السريعة للتحديات الأمنية، كما أكد وجوب مراعاة المنتسبين وتوفير كل وسائل الدعم لهم، بما يمكنهم من أداء الواجب على أكمل وجه، وكذلك مراعاة التعامل مع المواطنين وفق القانون والدستور، وبما يحفظ هيبة الدولة".

يأتي هذا بعد أن اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، مع مرافقه الشخصي في مكان إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، في ضربة نُسبت إلى إسرائيل.

ويثير اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس البالغ 61 عاماً والذي كان يعيش في المنفى في قطر، وكذلك اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء، مخاوف من توسع النزاع الدائر منذ نحو عشرة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.