كامَران صلاح: التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وإيران سيشهد زيادة كبيرة هذا العام

أربيل (كوردستان 24)- أكد نائب رئيس غرفة تجارة أربيل، كامَران صلاح، اليوم الخميس، أن العلاقات التجارية بين إقليم كردستان وإيران سوف تتعزز، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين الجانبين زيادة كبيرة هذا العام.

وقال كامران صلاح في تصريح لـ كوردستان24، إن "إقليم كردستان شهد انتعاشاً ملحوظاً، حيث تطور القطاع الزراعي فيه بشكل كبير، مما مكننا من تصدير العديد من منتجاتنا المحلية إلى الأسواق الخارجية".

وأشار صلاح إلى أن "العلاقات التجارية بين إقليم كردستان وإيران سوف تتعزز"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن يشهد التبادل التجاري بين الجانبين زيادة كبيرة هذا العام".

وشدد على أن "حجم التبادل التجاري بين إقليم كوردستان وإيران بلغ حتى الآن خلال هذا العام 2.4 مليار دولار".

ويرتبط إقليم كوردستان بإيران عبر معبرين رئيسيين، هما باشماخ وحاج عمران، بالإضافة إلى معابر شبه رسمية مثل (كيلي وسيرانبن وطويلة).

ويقع منفذ باشماخ، المخصص لتنقل الأشخاص والتجارة، في قضاء بنجوين بمحافظة السليمانية، ويقابله في الجانب الإيراني محافظة كوردستان.

ويستخدم منفذ حاج عمران، الذي يقع في ناحية حاج عمران شمال شرقي أربيل ويجاور محافظة أذربيجان الغربية الإيرانية، للتجارة وحركة الأشخاص، مما يعزز من التنقلات الاقتصادية بين الإقليم وإيران.