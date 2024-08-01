إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل

أربيل (كوردستان 24)- قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، إن صفارات الإنذار دوت في الجليل الغربي بشمال البلاد، فيما ذكرت تقارير أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من لبنان.

وذكرت مصادر محلية أن صفارات الإنذار دوت في "حانيتا" و"شلومي"و"بتست" و"ليمان" في الجليل الغربي شمالي إسرائيل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "لأول مرة منذ اغتيال رئيس فؤاد شكر وبعد أكثر من 48 ساعة دون إطلاق نار: عشرات عمليات الإطلاق باتجاه الجليل الغربي".

من جهتها، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه "تم إطلاق حوالي 60 صاروخاً على الجليل الغربي، وتم اعتراض حوالي 15 صاروخاً".

وفي وقت لاحق، أكد حزب الله اللبناني، إطلاق عشرات الصواريخ على شمال إسرائيل، حسب ما نقلت وكالة فرنس برس.

يأتي هذا بعد أن اغتيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، إسماعيل هنية، مع مرافقه الشخصي في مكان إقامته في العاصمة الإيرانية طهران، يوم الأربعاء 31 تموز (يوليو) 2024، في ضربة نُسبت إلى إسرائيل.

ويثير اغتيال الزعيم السياسي لحركة حماس البالغ 61 عاماً والذي كان يعيش في المنفى في قطر، وكذلك اغتيال إسرائيل القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء، مخاوف من توسع النزاع الدائر منذ نحو عشرة أشهر في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس.