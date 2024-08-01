سیاسة

حكومة إقليم كوردستان ترحب بقرار السوداني بتخصيص يوم سنوي للضحايا الإيزيديين

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المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني
المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني
کوردستان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هوراماني محمد شياع السوداني الضحايا الإيزيديين 3 أغسطس

أربيل (كوردستان 24)- أعربت حكومة إقليم كوردستان عن ترحيبها بقرار رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، بتخصيص الثالث من آب (أغسطس) من كل عام، يوماً لتكريم الضحايا الإيزيديين، وجميع ضحايا الإبادة الجماعية.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، اليوم الخميس 1 آب (أغسطس) 2024، في بيان، تلقت كوردستان24 نسخةً منه: "تعرب حكومة إقليم كوردستان عن ترحيبها بقرار رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، بتخصيص الثالث من آب (أغسطس) من كل عام، يوماً لتكريم الضحايا الإيزيديين، وجميع ضحايا الإبادة الجماعية".

وأشار هوراماني إلى أنه "وفقاً لقرار رئيس الوزراء الاتحادي، ستتوقف الدوائر الحكومية والأماكن العامة والأسواق والشوارع في العاشرة صباحاً من ذلك اليوم كل عام، حداداً على أرواح الضحايا"، مضيفاً: "ونحن في إقليم كوردستان نحترم هذا القرار، ونعتبره خطوة هامة وضرورية".

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