صحة وبیئة

طقس العراق.. غبار خفيف وارتفاع في درجات الحرارة

author_image مظفر مزوري
الطقس
الطقس
العراق الطقس الانواء الجوية التبؤ الجوي درجات الحرارة غبار

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وقالت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي، أن "غداً السبت، سيكون الطقس صحواً مع تصاعد غبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في بغداد وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف والديوانية وواسط 44، وصلاح الدين والأنبار وديالى وبابل 43، والبصرة والمثنى وذي قار 45 فيما ستسجل محافظة ميسان 46 درجة".

وأضاف أن "يوم الأحد، سيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأشار إلى أن "يوم الاثنين المقبل، سيكون الطقس صحواً مع غبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً"، لافتاً إلى أن "الثلاثاء المقبل، سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق".

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