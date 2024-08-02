تركيا تحجب موقع إنستغرام

أربيل (كوردستان24)- حجبت تركيا باكرا صباح الجمعة موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي بدون إعطاء تبرير، وذلك بعد اتهام مسؤول تركي كبير المنصّة بممارسة الرقابة على المنشورات لمنع "رسائل التعازي" باغتيال القيادي في حماس إسماعيل هنية.

وأفاد العديد من مستخدمي الإنترنت في تركيا عبر منصة إكس أنه لا يمكنهم الدخول إلى صفحاتهم على إنستغرام.

ونشرت هيئة الاتصالات التركية على موقعها الإلكتروني قرارا يفيد بأنه "تم حجب إنستغرام.كوم بقرار صادر في الثاني من آب/أغسطس"، بدون أي تفاصيل إضافية.

وكان رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين التون انتقد المنصة بشدة الأربعاء مؤكدا أنها "تمنع الناس من نشر رسائل تعازي" برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بعد اغتياله الأربعاء بضربة في طهران نسبتها إيران إلى إسرائيل.

وكتب ألتون عبر إكس "إنها محاولة رقابة واضحة وجلية".