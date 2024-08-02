كيف يساعدك الضحك على حماية قلبك؟

أربيل (كوردستان24)- هل ستفكر بالضحك أكثر لو كانت حياتك تعتمد على ذلك؟ تعتقد الحكومة اليابانية أنه يجب عليك الضحك أكثر، حيث أمرت القوانين المواطنين في مقاطعة ياماغاتا الشمالية بالضحك يومياً من أجل صحتهم، وفقاً لصحيفة التليغراف.

وقد استوحيت هذه الخطوة من بحث أجرته جامعة محلية وجد أن الضحك المنتظم يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويساعدك على العيش لفترة أطول.

وقد عمل باحثون من جامعة ياماغاتا مع 17 ألفاً و152 مشاركاً تتراوح أعمارهم بين 40 عاماً وأقل، وتتبعوا عدد مرات ضحكهم على مدار عدة سنوات، وخلصوا إلى أن زيادة وتيرة الضحك من شأنها أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتزيد من طول العمر.

تتم دراسة الفوائد الصحية للضحك بشكل متزايد والاعتراف بها على مستوى العالم. تشير دراسة حديثة نشرت في مجلة الطب الوقائي إلى أن كبار السن الذين يضحكون بانتظام مع الأصدقاء والعائلة قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمشاكل صحية بشكل كبير من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

وتشير دراسة أخرى في مجلة Nursing & Health Sciences إلى أن الضحك يقمع بشكل كبير هرمونات التوتر، مثل الكورتيزول، ويقلل من القلق من خلال خفض مستويات الأدرينالين وتنشيط استجابة الاسترخاء الطبيعية للجسم. وأظهرت دراسة حديثة من البرازيل عُرضت في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في عام 2023 أن أولئك الذين يعانون من أمراض القلب التاجية الذين يشاهدون بانتظام العروض الكوميدية كانت لديهم فوائد لقلبهم ونظامهم الدوري مقارنة بمن يشاهدون الأفلام الوثائقية الجادة. وكانت تلك أول تجربة سريرية عشوائية لدراسة آثار الضحك على صحة القلب.

يقول روبن دنبار، أستاذ علم النفس التطوري بجامعة أكسفورد، الذي درس التأثيرات النفسية والفسيولوجية للضحك على الصحة "هذا صحيح. سيكون للضحك تأثير إيجابي على صحتك... لن يساعد الضحك على الاعتناء بصحة قلبك فحسب، بل سيجعلك تشعر بالرضا، ويعزز جهازك المناعي ومزاجك".

توصلت دراسته حول آثار الضحك إلى أنه عندما نضحك من بطننا، فإن المجهودات البدنية التي يبذلها القفص الصدري تؤدي إلى إطلاق الإندورفينات الواقية، وهي المواد الكيميائية في الدماغ التي تساعدنا على إدارة الألم وتعزيز مشاعر النعيم وتعزيز صحة القلب.

لكن ليس الفعل الجسدي للضحك هو الذي يؤثر علينا بشكل عميق فحسب، بل إن دور الضحك في خلق التواصل مع الآخرين، كما يشرح. ويضيف دنبار "القردة تشكل روابط اجتماعية وصداقات من خلال العناية ببعضها البعض، وهو ما يرسل إشارات إلى المخ تحفز نظام الإندورفين. وينتج الضحك تفاعل إندورفين مماثلاً للعناية".

تقوية الروابط الاجتماعية

تقول صوفي سكوت، أستاذة في جامعة لندن ومديرة معهد علم الأعصاب الإدراكي درست الضحك وكيف يشكل أجسادنا وسلوكنا "من الصعب فصل التأثيرات الجسدية عن التأثيرات الاجتماعية للضحك". وتابعت "نعم، تُظهر الدراسات أن الضحك له تأثير إيجابي على الجسم، ولكن نظراً لأنك أكثر عرضة للضحك بأكثر من 30 مرة إذا كنتَ مع شخص آخر مقارنة بكونك بمفردك، فمن الصعب قياس ما إذا كان ذلك تأثير الضحك أو التأثيرات الفسيولوجية والنفسية لوجودك مع أشخاص تحبهم".

وأضافت سكوت "لكن ما نعرفه على وجه اليقين أن الضحك سيساعدك على خلق روابط أعمق مع الناس. إذا تمكنت من جعل شخص ما يضحك، فسوف يخبرك بمعلومات أكثر حميمية عن نفسه لأنه يشعر بالقرب منك. والقرب العاطفي يخلق مجموعة كاملة من التأثيرات الفسيولوجية الإيجابية على الجسم".

يحمي زواجك؟

يساعدك الضحك أيضاً على إبقاء زواجك مفعماً بالحياة. تشير سكوت إلى دراسة أجراها البروفسور روبرت ليفنسون، وهو عالم نفس فيزيولوجيا الأعصاب السلوكية بجامعة كاليفورنيا في بيركلي. وقد دعا في دراسته أزواجاً، رجالاً ونساءً، إلى مختبر وطرح عليهم أسئلة مثل "ما الشيء الذي تفعله زوجتك ويزعجك؟" بينما ربطهم بجهاز كشف الكذب. واكتشف البروفسور ليفنسون أن الأزواج الذين يديرون هذا الشعور بالتوتر بالضحك لا يصبحون أقل توتراً على الفور فحسب، بل يشعرون بتحسن جسدي.

ووجدت الدراسة أن الأزواج الذين يبلغون عن مستويات عالية من الرضا في علاقتهم ويبقون معاً لفترة أطول يضحكون معاً.