رئيس إقليم كوردستان يهنئ الايزيديين بعيد أربعينية الصيف

أربيل (كوردستان24)- هنأ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الجمعة 2 أغسطس 2024 الايزيديين بمناسبة عيد أربعينية الصيف، مؤكداً انهم سيكونون دوماً عوناً وحامياً وسنداً لحقوقهم ومطالبهم.

وفيما يلي نص التهنئة:

بمناسبة عيد أربعينية الصيف (چلێ هاڤينێ) أتقدم بالتهاني الحارة للسادة أمير الإيزديين وأعضاء المجلس الروحاني الإيزدي وكل أخواتنا وإخواننا الإيزديين في كوردستان والعراق وفي كل بقاع العالم، وأرجو لهم عيداً آمناً هانئاً.

في هذه المناسبة، نطمئن مرة أخرى جميع مواطنينا الإيزديين إلى أننا وكما فعلنا دائماً سنكون عوناً وحامياً وسنداً لحقوقهم ومطالبهم وسنقدم كل ما في وسعنا في كل المجالات لخدمتهم.

عيد مبارك للجميع، وكل عام وأنتم بخير.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان

2 آب 2024