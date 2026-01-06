كاظم الزبيدي: قوة "دلتا" الأمريكية تتمركز على حدود العراق وتوقعات بحدث كبير وشيك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشف المحلل السياسي والعسكري، كاظم الزبيدي، عن تحركات عسكرية أمريكية مكثفة على الحدود العراقية، مشيراً إلى تمركز قوات "دلتا" الخاصة في المناطق الحدودية، ومحذراً من وقوع "حدث كبير" في العراق خلال وقت قريب.

وفي تصريح لـ "كوردستان 24"، أوضح الزبيدي أن الجماعات المسلحة التي تعمل تحت غطاء "العقيدة" وتعتبر السلاح أمراً "مقدساً"، ترفض التخلي عن سلاحها لكونه أصبح جزءاً من أيديولوجيتها. وحذر من أن العراق يواجه خطراً كبيراً بسبب إصرار الولايات المتحدة على ضرورة حصار السلاح بيد الدولة، وأن تكون جميع القوى العسكرية تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وأشار الزبيدي إلى أن الميليشيات وضعت نفسها في موقف حساس ومحرج، خاصة بعد تأكيدات رئيس الوزراء والأطراف السياسية والحكومية على حصر السلاح بيد الدولة. وأضاف أنه بموجب القوانين الدولية، فإن امتلاك الميليشيات لأسلحة خارج سلطة الدولة يجعلها عرضة للمساءلة والعقوبات.

وتابع المحلل السياسي قائلاً: "أعتقد أن قرارات هذه الجماعات المسلحة ليست نابعة من فراغ، بل هي تعليمات مفروضة عليها من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وهم يعلنون صراحة وقوفهم مع إيران وتنفيذهم لأوامرها". وأكد أن "جبهة المقاومة" أثبتت بالأفعال أن سلاحها هو سلاح إيراني، مما يضع العراق في مواجهة مباشرة مع أمريكا، محذراً من عواقب وخيمة "قد تبكي العراق" إذا لم يتم حل هذه الأزمة.

وحول التفاصيل الميدانية، ذكر الزبيدي أن تقارير استخباراتية تشير إلى وصول قوة "دلتا" الأمريكية الخاصة، وهي القوة التي نُسب إليها تنفيذ عمليات حساسة دولياً إلى المناطق الحدودية للعراق من جهتي سوريا والأردن.

واختتم الزبيدي تصريحه بالقول: "إذا استمرت جبهة المقاومة في رفض تسليم سلاحها، فإن الولايات المتحدة ستشن هجمات تستهدف مقار تلك الجماعات وقادتها"، مشيراً إلى أن هذا التوجه أكدته تصريحات وزير الدفاع الأمريكي قبل يومين، والتي لوحت بوضوح ببدء عمليات عسكرية في هذا الإطار.