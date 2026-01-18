تفجير جسرين في محافظة الرقة السورية على نهر الفرات

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، فجرت جسرين رئيسيين على نهر الفرات في محافظة الرقة في شمال سوريا، بعيد إعلان الجيش العربي السوري سيطرته على مدينة الطبقة الإستراتيجية في ريف الرقة وسد الفرات المجاور.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية نقلا عن مديرية إعلام محافظة الرقة أن "قسد فجر الجسر الجديد (الرشيد) في مدينة الرقة".

وكانت الوكالة قد أفادت سابقاً بأن مقاتلي قسد فجروا "الجسر القديم الممتد فوق نهر الفرات في الرقة، ما أدّى إلى تدمير خطوط المياه الممتدة عليه".