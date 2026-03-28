الحوثيون يعلنون شن هجوم على إسرائيل هو الثاني في يوم واحد

أربيل (كوردستان24)- أعلن الحوثيون المدعومون من طهران مساء السبت شن هجوم على اسرائيل هو الثاني في يوم واحد، بعدما إعلانهم شن هجوم اول اثر توعدهم باستهداف الدولة العبرية في حال استمرار الهجوم الذي تشنه مع الولايات المتحدة على إيران.

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع في بيان مصوّر "نفذت قواتنا المسلحة العملية العسكرية الثانية في معركةِ الجهاد المقدس وذلكَ بدفعة من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة والتي استهدفت عددا منَ الأهداف الحيوية والعسكرية للعدو الصهيوني جنوبي فلسطين المحتلة".

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت مبكر السبت عن رصد إطلاق صاروخ من اليمن، معلنا العمل على اعتراضه.

ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء هذا الصاروخ، فيما أشارت تقارير إعلامية بأنه ربما تم اعتراضه.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن "القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدوِّ الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة".

وأوضح أن ذلك يأتي "تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان" حيث تدور مواجهة بين الحزب وإسرائيل منذ الثاني من آذار/مارس.

والحوثيون جزء أساسي من "محور المقاومة" الذي يضم فصائل حليفة لطهران في المنطقة.

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط بعد هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير. وتردّ طهران منذ ذلك الحين بدفعات من الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه إسرائيل ودول الخليج التي تستضيف قواعد أميركية.

وهدد المتمردون الحوثيون مساء الجمعة بأنهم سيدخلون المواجهة إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرين إسرائيل والولايات المتحدة من استخدام البحر الأحمر في الهجمات خلال الحرب الدائرة.

وشن الحوثيون في السابق هجمات على إسرائيل وسفن في البحر الأحمر وبحر العرب دعما للفلسطينيين خلال الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وعطلت هجماتهم بالصواريخ والطائرات مسيرة حركة الملاحة بشكل كبير في البحر الأحمر وعبر مضيق باب المندب.

AFP