في ذكرى تحرير العراق.. إقليم كوردستان يعلن الخميس عطلة رسمية

أربيل (كوردستان24)- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، اليوم، عن تعطيل الدوام الرسمي في كافة المؤسسات والدوائر الحكومية يوم الخميس المقبل، الموافق 9 نيسان (أبريل) 2026.

وأوضحت دائرة الإعلام والمعلومات أن هذه العطلة تأتي بمناسبة "ذكرى تحرير العراق من النظام الدكتاتوري القمعي"، وذلك وفقاً للتقويم الرسمي المعتمد لدى حكومة الإقليم.

وأشار البيان إلى أن العطلة تشمل كافة الدوائر الرسمية، باستثناء المؤسسات والدوائر الخدمية التي ستواصل تقديم خدماتها للمواطنين بنظام "الخفارات" (الاستمرارية بالتناوب) لضمان عدم توقف الخدمات الأساسية خلال يوم العطلة.