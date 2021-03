K24 - هه‌ولێر:

سه‌رۆك بارزانی، له‌ باره‌ی سه‌ردانی پاپا فرانسیس بۆ هه‌رێمی كوردستان، له‌ تویته‌ری خۆیه‌وه‌ په‌یامێكی بڵاوكرده‌وه‌ و سه‌ردانه‌كه‌شی به‌ سه‌ردانێكی مێژوویی وه‌سف كرد.

سه‌رۆك بارزانی، له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی تویته‌ر نووسیویه‌تی: "به‌ گه‌رمی به‌خێرهاتنی قه‌داسه‌تی پاپا ده‌كه‌م، سه‌ردانه‌كه‌ی پاپا فرانسیس بۆ هه‌رێمی كوردستان و عێراق سه‌ردانێكی مێژووییه‌".

هه‌روه‌ها نووسیویه‌تی: "پاپا په‌یامێكی پیرۆزی پێكه‌وه‌ژیان و ئاشتی پێیه‌".

له‌ دیداری نێوان نێوانیشیاندا، پاپا فرانسیس، سوپاسێكی تایبه‌تی سه‌رۆك بارزانی كرد بۆ پاراستنی پێكهاته‌كان و گوتی: "ئێوه‌ وه‌كو برا پێشوازیتان له‌ كریستیانه‌كان كرد".

I warmly welcome His Holiness, @Pontifex to Kurdistan. His holiness's visit to Iraq and the Kurdistan Region is indeed historic, carrying the noble message of peaceful co-existence.