کونسوڵی گشتی بەریتانیا سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان دەکات

K24- هەولێر:

جەیمس سۆرنتۆن، کونسوڵی گشتی بەریتانیا لە هەولێر لە تویتێکدا سوپاسی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ پێشوازی لە پاپا دەکات.

کونسوڵی گشتی نووسیویەتی: "سوپاس بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە بەشێوەیەکی سەرکەوتووانە سەردانی پاپای بۆ هەرێمی کوردستان رێکخست''.

ئاماژەی بەوەشکردووە: "سەردانێکی گرنگ بوو کە بۆ ماوەیەکی زۆر لە یادمان دەمێنێتەوە''.

کونسوڵی گشتی بەریتانیا بەشداری نوێژی قوداسی لە یاریگای فەرەنسو هەریری کرد و لەوبارەوەشەوە دەڵێت: "شەرەفمەندبووم بەشداری ئەو مەراسیمەم کرد. کۆمەڵگەی کریستیان لەگەڵ موسوڵمانەکان، ئێزدییەکان و ئەوانی دیکە بە ئاشتی دەژین لە هەرێمی کوردستان. ئەمە هەر بەردەوام بێت!''.

