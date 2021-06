K24 - هه‌ولێر:

كۆنسوڵی گشتی به‌ریتانیا له‌ هه‌ولێر، ئیدانه‌ی هێرش و په‌لاماری چه‌كدارانی په‌كه‌كه‌ ده‌كات بۆ سه‌ر كاروانێكی هێزی پێشمه‌رگه‌ی كوردستان، كه‌ له‌ ئاكامدا پێنج پێشمه‌رگه‌ شه‌هیدبوون و 7یش برینداربوون.

جه‌یمس سۆرنتۆرن، كۆنسوڵی گشتی به‌ریتانیا له‌ هه‌ولێر، له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی تویته‌ر، بڵاویكرده‌وه‌: "ئیدانه‌ی هێرشه‌كه‌ی په‌كه‌كه‌ ده‌كه‌م بۆ سه‌ر هێزی پێشمه‌رگه‌، كه‌ به‌هۆیه‌وه‌ 5 پێشمه‌رگه‌ شه‌هیدبوون و ژماره‌یه‌كیش برینداربوون".

له‌ به‌شێكی تویته‌كه‌یدا، كۆنسوڵی به‌ریتانیا سه‌ره‌خۆی له‌ كه‌سوكاری شه‌هیدان ده‌كات.

به‌ره‌به‌یانی ئه‌مڕۆ شه‌ممه‌ 6ی حوزه‌یران/ یۆنیۆی 2021، چه‌كدارانی په‌كه‌كه‌، به‌ مووشه‌ك كاروانێكی هێزی پێشمه‌رگه‌یان له‌ چیای مه‌تینی سنووری قه‌زای ئامێدی له‌ پارێزگای دهۆك، كرده‌ ئامانج و به‌هۆیه‌وه‌ پێنج پێشمه‌رگه‌ شه‌هید بوون.

دواتریش وه‌زاره‌تی پێشمه‌رگه‌ی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان رایگه‌یاند، هێرشكردنه‌ سه‌ر ئه‌و كاروانه‌ی هێزی پێشمه‌رگه‌ بێ پاساوه‌ و داوای له‌ په‌كه‌كه‌ كرد، رێز له‌ سه‌روه‌ری خاكی كوردستان بگرێت.

I condemn the PKK attack on the Peshmerga today that left five dead and several injured, and I send my condolences to the families of the victims.