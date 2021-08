K24- هه‌ولێر:

رۆژنامه‌ی "ئیندیپێندت"ی به‌ریتانی بڵاویكرده‌وه‌، گه‌شتیارێك له‌ ناو فڕۆكه‌یه‌كی هێڵی فڕۆكه‌وانی "Frontier Airlines"، ده‌سته‌واژه‌ی نه‌شیاوی به‌رامبه‌ر به‌ كارمه‌نده‌ ئافره‌ته‌كانی تیمی فڕۆكه‌وانی گوتووه‌ و دواتر ده‌ستدرێژی كردووه‌ته‌ سه‌ر جه‌سته‌ی ئه‌و ئافره‌تانه‌، به‌ڵام سه‌رنیشنانی فڕۆكه‌كه‌ كاردانه‌وه‌یان هه‌بووه‌ و ئه‌و كه‌سه‌یان به له‌زگه‌ له‌ كورسییه‌كه‌ی به‌ستووه‌ته‌وه‌، تا دواتر ده‌ستگیركراوه‌.

رۆژنامه‌كه‌ ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد، گه‌نجێك به‌ ناوی "ماكسوێل بیری"، (ته‌مه‌ن 22 ساڵ)، خه‌ڵكی ویلایه‌تی "ئۆهایۆ"ی ئه‌مه‌ریكایه‌، دوای گه‌شته‌كه‌ی له‌ فڕۆكه‌خانه‌ی میامی له‌ فلادلفیا ده‌ستگیركرا.

گه‌نجه‌كه‌ دوو كۆپ خوادنه‌وه‌یه‌كی خواردووه‌، دوایی كوپه‌ به‌تاڵه‌كه‌ی به‌ ئارسته‌ی سمتی كارمه‌ندێكی ئافره‌تی فڕۆكه‌كه‌ فڕێداوه‌، دواتر سێیه‌م كوپی خواردووه‌ته‌وه‌ و به‌شێكی به‌سه‌ر كراسه‌كه‌یدا رژاوه‌، بۆیه‌ بۆ ده‌ستشۆر چووه‌، به‌ڵام به‌ رووتی گه‌ڕاوه‌ته‌وه‌.

دوای ئه‌وه‌ی یه‌كێك له‌ كارمه‌نده‌ ئافره‌ته‌كانی تیمی فڕۆكه‌وانی یارمه‌تی داوه‌ و كراسێكی له‌ جانتاكه‌ی ده‌رهێناوه‌، گه‌نجه‌كه‌ بۆ ماوه‌ی 15 خوله‌ك به‌ ناو فڕۆكه‌كه‌دا سووڕاوه‌ته‌وه‌، ده‌ستی له‌ شوێنی هه‌ستیاری كارمه‌نده‌ ئافره‌ته‌كانی تیمی فڕۆكه‌وانی داوه، گه‌نجه‌كه‌ ئاماژه‌ی به‌وه‌ش كردووه‌، كه‌ باوكی خاوه‌نی دوو ملیۆن دۆلاره‌‌.

كارمه‌ندێكی تیمی فڕۆكه‌وانی هه‌وڵیداوه‌ گه‌نجه‌كه‌ بۆ شوێنی خۆی بگه‌ڕێنێته‌وه‌، به‌ڵام گه‌نجه‌كه‌ له‌ كارمه‌نده‌كه‌ ده‌دات، بۆیه‌ ژماره‌یه‌ك له‌ سه‌رنشینانی فڕۆكه‌كه‌ به‌ شریتی له‌زگه‌ گه‌نجه‌كه‌ له‌ كورسییه‌كه‌ی ده‌به‌ستنه‌وه‌ تا كۆتایی گه‌شته‌كه‌.

دوای نیشتنه‌وه‌ی فڕۆكه‌كه‌، پۆلیس له‌ فڕۆكه‌خانه‌ چاوه‌ڕوانی "ماكسوێل بیری" بوون و ده‌ستگیریان كرد، دواتر بۆ به‌ندیخانه‌ی ناوچه‌ی میامی گوازرایه‌وه‌، ئاماژه‌ به‌وه‌ كراوه‌ ئه‌و گه‌نجه‌ رووبه‌ڕووی 3 تۆمه‌ت ده‌كرێته‌وه‌ و دادگایی ده‌كرێت.

به‌ڕێوه‌به‌رایه‌تی فڕۆكه‌وانی فیدراڵی ئاشكرای كرد، ئه‌وانه‌ی ده‌ستدرێژی ده‌كه‌نه‌ سه‌ر كارمه‌ندانی فڕۆكه‌، تووشی به‌ندكردن و پێبژاردن ده‌بنه‌وه‌ به‌ بڕی 35 هه‌زار دۆلار.

