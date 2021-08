K24 - هه‌ولێر:

هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش ئاشکرای كرد، هێزێکی تایبەتی سوپای ئەمه‌ریکا لە کوەیتەوە بە ئەرکێکی سەربازی هێنرابوونە عێراق و دوای کۆتاییهاتنی ئەرکەکەیان گەڕاونەتەوە کوەیت.

وەین مەرۆتۆ، گوتەبێژی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش رایگەیاند، هێزی تایبەتی ئەمه‌ریکی ناسراو بە "تی ئۆ ئێچ" لە کوەیتەوە هاتبوونە عێراق، بەڵام دوای کۆتایهاتنی ئەرکەکەیان گەڕانەوە بنکەی سەرەکی خۆیان لە کوەیت.

گوتەبێژی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی ئاماژه‌ی به‌وه‌ كرد، ئەو هێزە تایبەتە لە کاتی زۆر پێویستدا ئەرکدار دەکرێت و بۆ کاتێکی کورت و دیاریکراو بۆ هاوکاری هێزەکانی دیکەی ئەمه‌ریکا لە ناوچە جیاوازەکان دەستێوەردان دەکات، هاوکارییەکانی پشتوانی ئاسمانی یان زەمینی لەخۆ دەگرێت.

مەرۆتۆ، وێنەی دوو فڕۆکەی چینۆکی لەگەڵ چەند سەربازێکی وڵاتەکەی داناوە و نووسیویەتی ئەرکەکە کۆتایی هات.

ئەم تویتەی وتەبێژی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش لە کاتێکدایە، چەند رۆژێك لەمەوبەر دەنگۆی کشانەوەی هێزەکانی ئەمه‌ریکا لەبنکەی سەربازی هەریر بڵاوبوویەوە.

پێدەچێت بڵاوکردنەوەی ئەم وێنە و تویتانە بۆ رەتکردنەوەی ئەو دەنگۆیانە بێت.

Mission Complete. @CJTFOIR Over the Horizon Force recently completed a rapid deployment force protection mission in Iraq and returned to its home base in Kuwait. The OTH force normally consists of two CH-47 Chinook helicopters and an infantry company. pic.twitter.com/p5QsfDv1t5