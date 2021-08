K24 - هه‌ولێر:

له‌ ئاكامی ته‌قینه‌وه‌ی تانكه‌رێكی سووته‌مه‌نی له‌ لوبنان، كه‌ ئه‌و وڵاته‌ ئێستا به‌ده‌ست كه‌می سووته‌مه‌نی و خۆراكه‌وه‌ ده‌ناڵێنێت، 22 كه‌س گیانیان له‌ده‌ستدا و ته‌رمی زۆربه‌یشیان بووه‌ته‌ خه‌ڵووز و ناناسرێنه‌وه‌.

ته‌قینه‌وه‌كه‌ له‌ ناوچه‌ی ئه‌لته‌لیلی عه‌كاری لوبنان روویداوه‌، كاتێك ژماره‌یه‌ك هاووڵاتی دوای تانكه‌رێكی به‌نزین كه‌وتوون، له‌ ئاكامدا تانكه‌ره‌كه‌ وه‌رگه‌ڕاوه‌ و دوای كه‌مێك له‌ رووداوه‌كه‌ ته‌قیوه‌ته‌وه‌.

به‌ گوێره‌ی ئاماره‌ فه‌رمییه‌كان 22 كه‌س گیانیان له‌ده‌ستداوه‌ و 79 كه‌سیش بریندارن.

له‌ دوای رووداوه‌كه‌، گرته‌ی ڤیدیۆیی باوكێكی لوبنانی بڵاوبووه‌ته‌وه‌ كه‌ به‌هۆی رووداوه‌كه‌ دوو كوڕی گیانیان له‌ده‌ستداوه‌، به‌ كوڵ ده‌گری و ده‌ڵێت: "كوڕه‌كانم بوونه‌ قوربانی به‌نزین"، ره‌خنه‌ش له‌ ده‌سه‌ڵاتدارانی لوبنان ده‌گرێت و ده‌ڵێت: "خوا سه‌ركه‌وتووتان نه‌كات كه‌ وڵاته‌كه‌تان به‌و ده‌رده‌ بردووه‌".

لوبنان به‌هۆی كێشه‌ی ناوخۆییه‌ سیاسییه‌كانه‌وه‌ ماوه‌یه‌كی زۆره‌ نه‌توانراوه‌ حكومه‌ت پێكبهێنرێت و به‌و هۆیه‌وه‌ قه‌یرانی ئابووری و سووته‌مه‌نی قووڵ له‌و وڵاته‌ سه‌ری هه‌ڵداوه‌ و ئێستا خه‌ڵك نۆره‌ بۆ نان ده‌گرن كه‌ نرخه‌كه‌ی هه‌رزانتره‌ و پاڵپشتی ده‌زگاكان وه‌رده‌گرێت.

