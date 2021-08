K24- هه‌ولێر:

ئیگۆر فۆفكۆفینسكی، درێژترین پیاوی ویلایه‌ته‌ یه‌كگرتووه‌كانی ئه‌مه‌ریكا له‌ ویلایه‌تی مینیسۆتا له‌ ته‌مه‌نی 38 ساڵیدا كۆچی دواییكرد.

میدیا ئه‌مه‌ریكییه‌كان له‌سه‌ر زاری خانه‌واده‌ی فۆفكۆفینسكی به‌ره‌چه‌ڵه‌ك ئه‌كرانی گواستییه‌وه‌، ناوبراو به‌هۆی نه‌خۆشی دڵه‌وه‌ كۆچی دوایی كردووه‌.

وه‌ك راشگه‌یه‌ندراوه‌، هۆكاری ئه‌و باڵابه‌رزییه‌ فۆفكۆفینسكی به‌هۆی ئه‌وه‌ بووه‌، كه‌ رژێنه‌ ده‌ره‌قییه‌كه‌ی بڕێكی زیاد له‌پێویست هۆرمۆنی گه‌شه‌ی ده‌ركردووه‌ و به‌و هۆیه‌شه‌وه‌ بووه‌ته‌ درێژترین پیاوی ئه‌مه‌ریكا و باڵاكه‌ی گه‌یشتبووه‌ 7 پێ و 8.33 ئینج، كه‌ به‌ پێوه‌ری مه‌تر هاوتایه‌ له‌گه‌ڵ 2 مه‌تر و 35 سانتیم و 5 ملیمه‌تر.

