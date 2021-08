K24 – هه‌ولێر:

ئێواره‌ی ئه‌مڕۆ خۆكوژێك خۆی له‌ ناو ئاپۆڕه‌ی ئه‌و ئه‌فغانییانه‌ ته‌قانده‌وه‌، كه‌ له‌ به‌رده‌م ده‌روازه‌ی فڕۆكه‌خانه‌ی نێوده‌وڵه‌تی كابول كۆببوونه‌وه‌ بۆ ئه‌وه‌ی بگه‌نه‌ فڕۆكه‌خانه‌كه‌.

ئاژانسه‌ هه‌واڵییه‌كانی خۆرئاوا بڵاویانكرده‌وه‌، 3 سه‌ربازی ئه‌مه‌ریكایی بریندار بوونه‌، به‌ڵام له‌ باره‌ی زیانه‌ گیانییه‌كانی ئه‌فغانییه‌كانه‌وه‌ هیچ زانیارییه‌كیان بڵاونه‌كردووه‌ته‌وه‌.

له‌و چوارچێوه‌یه‌دا، سه‌رچاوه‌ خۆجێیه‌كانی ئه‌فغانستان دیمه‌نی دوای ته‌قینه‌وه‌كه‌یان بڵاوكرده‌وه‌، كه‌ ده‌یان هاووڵاتی ئه‌فغانی خه‌ڵتانی خوێن بوونه‌ و بێ كه‌س كه‌وتوونه‌ته‌ ئه‌و جۆگه‌یه‌ی كه‌ به‌ نزیك دیواری فڕۆكه‌خانه‌كه‌دا هه‌ڵكه‌ندراوه‌.

دیمه‌نه‌كان ئازاربه‌خشن و ئه‌وانه‌ی توانای بینینی دیمه‌نی له‌و جۆره‌یان نییه‌، باشتر وایه‌ سه‌یریان نه‌كه‌ن. هه‌روه‌ها كه‌سانێك كه‌ خوار ته‌مه‌نی پێگه‌یشتنن باشتره‌ خۆیان له‌ بینینی ئه‌و دیمه‌نانه‌ بپارێزن.

Graphic video of the twine blasts in Kabul airport. The video shows high number of civilian casualties. #Kabul_Airport #Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/vpWiE2NVHf