ئەمەریکا 70 ئۆتۆمبێلی سەربازی رادەستی وەزارەتی پێشمەرگە دەکات

وتەبێژی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش ئاشکرای کرد، ئەمەریکا 70 ئۆتۆمبێلی دیکەی گولـلە نەبڕی سەربازی رادەستی وەزارەتی پێشمەرگە کردووە و بەردەوام دەبن لە هاوکارییکردنی پێشمەرگە بۆ رووبەڕووبوونەوەی تیرۆر.

وەین مەرۆتۆ، وتەبێژی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی دژی داعش رایگەیاند "لە چوارچێوەی پرۆگرامی پاڵپشتی دارایی و پرچەککردنی ئەمەریکا بۆ رووبەڕووبوونەوەی داعش 70 ئۆتۆمبێلی گوولـلە نەبڕی سەربازی رادەستی وەزارەتی پێشمەرگە کراون".

وتەبێژی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی، جەختیکردەوە، بەردەوام دەبن لە هاوکاریکردنی هاوپەیمانەکانیان بۆ بەهێزتر کردن و پڕچەککردنیان، بۆ رووبەڕووبوونەوەی تیرۆر و دابینکردنی ئاسایش و سەقامگیری و پاراستنی دامەزراوەکان.

Today, @KRG_MOPE received 70 armored vehicles thru the U.S. CTEF program, overseen by OIR. The @CJTFOIR will continue to help our partners build secure & resilient communities bolstered by capable & effective security & defense institutions. #StrongerTogether