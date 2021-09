K24 - هەولێر

ئەمڕۆ شەممە 25ـی ئەیلوولی 2021 سەرۆک مەسعود بارزانی، لە چوارەمین ساڵیادی ئەنجامدانی ریفراندۆم پەیامێکی لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر بڵاوکردەوە و رایگەیاند "دەستخۆشی لەو قارەمانانە دەكەم كە خۆیان نەچەماند".

دەقی پەیامی سەرۆک بارزانی:.

٪93 دەنگی بەڵێی خەڵكی كوردستان لە ریفراندۆمدا سەركەوتنێكی مەزن و مێژوویی بوو. لە ساڵیادی ئەو سەركەوتنەدا پیرۆزبایی لە گەلی كوردستان و، دەستخۆشی لەو قارەمانانە دەكەم كە خۆیان نەچەماند و چاویان ماچ دەكەم.

The positive response of 93% of the participants of the Kurdistan Independence Referendum was a historic achievement. On the 4th anniversary of that spectacular victory, I commend the heroic people of Kurdistan for invariably refusing to bow down.