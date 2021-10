K24 - هه‌ولێر:

به‌ره‌به‌یانی ئه‌مڕۆ پێنجشه‌ممه‌ (7ی تشرینی یه‌كه‌م/ ئۆكتۆبه‌ری 2021) بەهۆی بوومەلەرزەیەکی بەهێز لە پاکستان 20 کەس گیانییان لەدەستدا و 200 کەسی دیکەش برینداربوون.

نەسیر ناسر، بەڕێوەبەری گشتی دەستەی رووبەرووبونەوەی کارەساتە سروشتییەکان لە پاکستان بە رۆژنامەنووسانی راگەیاند، بوومەلەرزەیەکی بەهێز، کە گوڕەکەی 5.7پلە بووە بە پێوەری رێختەر، لە ناوچەکانی نزیک شاری کویتای باشووری وڵاتەکە روویدا.

ئاژانسی فرانس پرێس بڵاویكرده‌وه‌، له‌ بوومه‌له‌رزه‌كه‌دا 20 کەس گیانییان لەدەستدا و 200 کەسی دیکەش برینداربوون، کە زۆربەیان ژن و منداڵ بوون، هاوکات زیاتر لە 100 خانووی قوڕین رووخاون و سەدان کەسیش بێ پەناگە ماونه‌ته‌وه‌.

At least 11 people were killed and about 200 injured in a 5.7-magnitude #earthquake in Pakistan.



The quake was centered near #Harnai district in Baluchistan province, according to @USGS pic.twitter.com/odYwvZGwjR