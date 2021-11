وەزیری دەرەوەی سوید: خۆشحاڵم ئەمجارەش هاتمەوە هەولێر

K24 – هەولێر

وەزیری دەرەوەی سوید خۆشحاڵی خۆی دەردەبرێت کە ئەمجارەش سەردانی هەولێری کردووە، ئاماژە بەوەشدەکات، لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی کوردستان باسیان لە پرسەکانی مافی مرۆڤ و کۆچبەران کردووە.

ئان لیند، وەزیری دەرەوەی سوید لە تویتێکدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر نووسیویەتی: "خۆشحاڵم کە ئەمجارەش هاتمەوە هەولێر و چاوم بە نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کەوت. پەیوەندیەکی بەهێز لە نێوان سوید و هەرێمی کوردستان هەیە".

ئاماژەی بەوەشکردووە، لە کۆبوونەوەیان لەگەڵ سەرۆکی هەرێمی کوردستان باسیان لە بارودۆخی سیاسی و ئەمنی و مافەکانی مرۆڤ و کۆچ و چاکسازی کردووە.

دوێنێ 22/11/2021، ئان لیند، وەزیری دەرەوەی سوید بە سەردانێک لە رێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێر گەیشتە هەرێمی کوردستان و له‌ لایه‌ن سه‌فین دزه‌یی، به‌رپرسی فه‌رمانگه‌ی په‌یوه‌ندییه‌كانی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستانه‌وه‌ پێشوازی لێكرا. دواتر لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە.

ئەمڕۆش وەزیری دەرەوەی سوید لەگەڵ سەرۆک بارزانی و مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان کۆدەبێتەوە.

I am glad to be back in Erbil and to meet KRG President Nechirvan Barzani @IKRPresident. Sweden and the Kurdish Region of Iraq share very close ties. Discussed the political and security situation, human rights, migration and reforms. pic.twitter.com/4CbZEphfXf