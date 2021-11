مەسرور بارزانی: خەمبارم بۆ گیان لەدەستدانی 27 پەنابەر

K24 - هەولێر

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پەیامێکی بڵاو کردەوە و رایگەیاند، زۆر خه‌مبارم به‌ گیان له‌ده‌ستدانی 27 په‌نابه‌ر له‌ كه‌ناڵی ئینگلیزی (نێوان فه‌ره‌نسا و به‌ریتانیا) کە شه‌وی رابردوو گیانیان لەدەستداوە، کە پێدەچێت ژماره‌یه‌كیان كوردبن.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تویتێکدا لە هەژماری تایبەتی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی تویتەر نووسیویەتی: "زۆر خه‌مبارم به‌ گیان له‌ده‌ستدانی 27 په‌نابه‌ر له‌ كه‌ناڵی ئینگلیزی (نێوان فه‌ره‌نسا و به‌ریتانیا) له‌ شه‌وی رابردوو، کە پێدەچێت ژماره‌یه‌كیان كوردبن، كار بۆ ئه‌وه‌ ده‌كه‌ین ناسنامه‌كانیان دەستنیشان بکەین،و هاوخه‌می خۆشمان بۆ كه‌سوكاره‌كانیان ده‌رده‌بڕین".

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بەوەشداوە: "ئەو رووداوە مەترسی كۆچكردنی نایاسیی و ئەو قاچاخچیانەمان بیردەخاتەوە کە خەڵک بەرەو مەرگ دەبەن. پێویست هەموومان پێکەوە رێگریان لێ بکەین".

I'm deeply saddened by the tragic loss of 27 innocent lives in the English Channel last night. Some of the victims appear to be Kurds. We are working to establish their identities. Our thoughts are with their families.