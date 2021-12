K24- هه‌ولێر:

پۆلیسی ئه‌مه‌ریكا بڵاویكرده‌وه‌، له‌ دواناوه‌ندی ئۆكسفۆردی گشتی له‌ ویلایه‌تی میشیغان، رووداوێكی ته‌قه‌كردن روویدا و 3 قوتابی كوژران و 6ـی دیكه‌ بریندار بوون.

پۆلیسی ئه‌مه‌ریكا رایگه‌یاند، رووداوه‌كه‌ له‌ كاتژمێر 1:00ـی نیوه‌ڕۆ به‌كاتی ئه‌مه‌ریكا روویداوه‌ و پۆلیس و فریاگوزاری ته‌ندروستی به‌ خێرایی گه‌یشتنه‌ شوێنی رووداوه‌كه‌ و ته‌قه‌كه‌ره‌كه‌ش ده‌ستگیر كرا.

UPDATE: Oakland County Sheriff confirms active shooter at Oxford High School taken into custody, multiple injuries reportedpic.twitter.com/HavegM8Htx