هەڵاتن لە ئاگر بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەر

K24 - هه‌ولێر:

دوو برا لە نیویۆرک له‌ ئه‌مه‌ریكا، زیرەکانە خۆیان لەو ئاگرە رزگار کرد، کە لە باڵاخانەیەکی نیشتەجێبووندا کەوتبووەوە.

بە گوێرەی هەواڵێكی وێبسایتی "سکای نیوز"، دوو گەنج بە شێوەیەکی سەرسوڕهێنەرانە توانیان خۆیان لەو ئاگرە رزگار بکەن کە لە نهۆمی چوارەمی باڵەخانەیەکی نیشتەجێبوون کەوتبووەوە.

سەرەڕای ئەوەی تیمەکانی ئاگرکوژێنەوە و فریاکەوتن دوای 4 خولەک لە ئاگادارکردنەوەیان گەیشتنە شوێنی رووداوەکە، گەنجەکان توانیان بە سەلامەتی خۆیان بگەیەننە دەرەوەی باڵەخانەکە. لە ئەنجامی رووداوەکە باوکی دوو براکە بە سەختی بریندار بووە و هاوڕێیەکی گیانی لەدەستداوە.

دوو گەنجەکە، گەورەکەیان تەمەنی 18 ساڵە و بچووکەکەیان تەمەنی 13 ساڵە و راستەوخۆ دوای رووداوەکە رەوانەی نەخۆشخانە کراون.

لێکۆڵینەوە لەبارەی رووداوەکە بەردەوامە و دەزگا ئەمنیەکان گومان دەکەن بەهۆی پاتری پاسکیلێکی کارەباییەوە کەوتبێتەوە.

Two teens made a daring escape from an apartment fire in NYC’s East Village. A 32-year-old man was killed in the fire. Authorities are investigating whether a lithium battery on e-bikes found in the apartment caused the fire, according the NY Daily News. pic.twitter.com/WFmu3TgbCN