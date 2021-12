لە بەنزینخانە هەوڵی سوتاندنی ئۆتۆمبێلی ژنێک دەدرێت

K24 - هه‌ولێر:

شۆفێرێکی ژن لە وێستەگەیەکی سووتەمەنی لە چین هەوڵی سووتاندنی ئۆتۆمبێلەکەی درا، لەکاتێکدا خۆی لەناو ئۆتۆمبێلەکەیدا بوو.

وەک لە گرتە ڤیدیۆی کامێرای چاودێری وێستەگەکەدا دەردەکەوێت، پیاوێک سۆندەی بەنزینەکە دەردەهێنێت و بە چەرخێک ئاگر بەردەداتە ئۆتۆمبێلەکە و رادەکات.

لەگەڵ هەڵاتنی ئەنجامدەری تاوانەکە، کارمەندێکی وێستەگەکە بە بوتڵی ئاگرکوژێنەوە سەرکەوتووانە ئاگرەکە کۆنترۆڵ دەکات و پیاوێکی دیکەش ژنەکە لە ئۆتۆمبێلەکەی دەهێنێتە دەرەوە.

رووداوەکە رۆژی پێنجشەممەی رابردوو لە باشووری چین روویداوە، ئەنجامدەری تاوانەکەش لەلایەن پۆلیسەوە دەستگیرکراوە، بەڵام هیچ روونکردنەوەیەک لەسەر هۆکاری ئەنجامدانی رووداوەکە بڵاونەکراوه‌ته‌وه‌.

