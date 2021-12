پیاوێک لە نزیک هەڕەمەکانی میسر سەرکێشیەکی مەترسیدار ئەنجام دەدات

K24 - هه‌ولێر:

سەرکێشیکەرێکی فەرەنسی لە رێگەی بەکارهێنانی پۆشاکێکی باڵدارەوە، لە ئاسمانەوە بەرەو هەرەمەکانی میسر دەڕوات و بە پەڕەشوت دەنیشێتەوە.

لە گرتە ڤیدیۆیەکدا کە ئاژانسی "رۆیتەرز" لە تویتەر بڵاویکردووه‌تەوە، پیاوێکی سەرکێشیکاری فەرەنسی بە ناوی "فرێد فوجین"، بە خێرایی 250 کیلۆمەتر لە کاتژمێرێکدا، لە ئاسمانەوە دێتە خواره‌وه‌ و له‌ هەرەمەکانی میسر نزیک ده‌بێته‌وه‌.

بە گوێرەی رۆیتەرز، تا ئێستا کەس نەیتوانیووە لەکاتی ئەو جۆرە سەرکێشییەدا هێندەی "فرێد فوجین" لە هەرەمەکانی میسر نزیک ببێتەوە.

Reaching speeds up to 250 kilometers per hour, French wingsuit daredevil Fred Fugen zooms past Egypt’s great pyramids at Giza closer than any wingsuit pilot before him pic.twitter.com/GzWTry2bBz