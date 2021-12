K24- هه‌ولێر:

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان خۆشحاڵی خۆی به‌ هه‌ڵوه‌شاندنه‌وه‌ و ده‌ستگیركردنی شانه‌یه‌كی تیرۆریستی سه‌ر به‌ رێكخراوی داعش له‌لایه‌ن ده‌زگا ئه‌منییه‌كانی كوردستانه‌وه‌ راگه‌یاند.

له‌ تویتێكدا له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی، مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان نووسیویه‌تی: "جێگای خۆشحاڵییه بۆ من‌ كه‌ له‌ ده‌زگا ئه‌منییه‌كانمان گوێبیستی ئه‌وه‌ بووم، كه‌ له‌ هه‌ڵوه‌شاندنه‌وه‌ی شانه‌یه‌كی تیرۆریستی سه‌ر به‌ رێكخراوی داعش سه‌ركه‌وتوو بوون، كه‌ هه‌ڕه‌شه‌یه‌كی راسته‌قینه‌ن بۆ سه‌ر هه‌ولێر".

هه‌روه‌ها دووپاتیكرده‌وه‌، "پێویسته‌ هه‌موومان سوپاسی ئه‌و كار و ماندووبوونه‌ی ئه‌وان بكه‌ین، كه‌ له‌ پێناو هێشتنه‌وه‌ی‌ خێزانه‌كانمان و كۆمه‌ڵگاكه‌مان به‌ پارێزراوی له‌ هه‌ڕه‌شه‌كانی تیرۆرستان ئه‌نجامی ده‌ده‌ن".

I was pleased to receive word from our security services that they have successfully disrupted an ISIS terror cell and a very real threat in Erbil.



We can all give thanks for the hard work they do to keep our families and communities safe from terrorism -mb.