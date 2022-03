مەسرور بارزانی: لەگەڵ کازمی هاوڕاین دەبێ ئەو جۆرە هێرشانە بوەستێنرێن

K24 – هەولێر

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند، لەگەڵ سەرۆک وەزیرانی عێراق هاوڕان، دەبێ ئەو جۆرە هێرشانە بوەستێنرێن.

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان، لە تویتێکدا نووسیویەتی: "ئەمڕۆ پێشوازیم لە مستەفا کازمی سەرۆک وەزیرانی عێراق کرد. دەربارەی هێرشە دوژمنکاریەکەی سەر هەولێر گفتوگۆمان کرد و لەنزیکەوە زیانەکانی ناوچە مەدەنییەکان دەبینین".

سەرۆکی حکومەت راشیگەیاند: "هاوڕاین، کە دووبارە بوونەوەی هێرشی لەم جۆرە بۆ سەر سەروەری عێراق دەبێت بوەستێنرێت".

I received PM @MAKadhimi and Iraqi ministers in Erbil to discuss yesterday's despicable attacks and closely see the damage to civilian areas.



We're in absolute agreement that the repeated attacks on Iraq's sovereignty must stop -mb. pic.twitter.com/UdiS8u7s8v