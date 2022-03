K24- هه‌ولێر:

ئه‌و رۆژنامه‌نووسه‌ رووسییه‌ی له‌ په‌خشی راسته‌وخۆ له‌ كه‌ناڵی ته‌له‌ڤزیۆنی حكومه‌تی وڵاته‌كه‌ی ناڕه‌زایه‌تی له‌ جه‌نگی ئۆكرانیا ده‌ربڕی و له‌لایه‌ن هێزه‌كانی رووسیاوه‌ ده‌ستگیركرا، رایگه‌یاند، ده‌ستی له‌كاركێشاوه‌ته‌وه‌، به‌ڵام پێشنیازه‌كه‌ی ئیمانوێل ماكرۆن، سه‌رۆكی فه‌ره‌نسای ره‌تكردووه‌ته‌وه‌، كه‌ گوتبووی: ئاماده‌یه‌ پارێزگاری له‌و رۆژنامه‌نووسه‌ بكات و مافی په‌نابه‌رێتی له‌ وڵاته‌كه‌ی پێ ده‌دات.

مارینا ئۆفسیانیكۆڤا، میدیاكاری ده‌ستله‌كاركێشاوه‌ی رووسی بۆ ئاژانسی هه‌واڵی فرانس24 گوتی: "من هه‌موو به‌ڵگه‌نامه‌كانی ده‌ستله‌كاركێشانه‌وه‌كه‌م پێشكه‌ش به‌ كه‌ناڵی یه‌كه‌می رووسا كردووه‌".

ئه‌و میدیاكاره‌ كه‌ دایكی دوو منداڵه‌، ئاماژه‌ی به‌وه‌شدا، "من به‌و هه‌نگاوه‌ ژیانی خێزانه‌كه‌مم وێران كرد، به‌دیاریكراویش كوڕه‌كه‌م كه‌ نیشانه‌ی نیگه‌رانیی پێوه‌ دیاره‌".

ئۆفسیانیكۆڤا باسی ئه‌وه‌شیكرد، "پێویسته‌ سنوورێك بۆ ئه‌و جه‌نگه‌ی نێوان براكان دابنرێت، بۆ ئه‌وه‌ی ئه‌و شێتایه‌تییه‌ بۆ جه‌نگێكی ئه‌تۆمی نه‌گۆڕێت" هه‌روه‌ها گوتی: "ئه‌و هیواخوازه‌ له‌ داهاتوودا كاتێك كوڕه‌كه‌ی گه‌وره‌ ده‌بێت، له‌و هه‌نگاوه‌ی تێبگات".

Russian rebel journalist Marina #Ovsyannikova @FRANCE24: "I'd like to thank president Macron for his incredible offer to bring me to France and grant me political asylum. But I won't accept it because I'm a patriot and I want to stay in my home country."

