مەسرور بارزانی هێرشەکانی سەر سعوودیە سەرکۆنە دەکات

K24 - هەولێر:

مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تویتێکدا هێرشەکانی ئەم دواییەی سەر ناوچە جیاوازەکانی سعوودیەی سەرکۆنە کرد.

سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە تویتەکەیدا نووسیویەتی: "هێرشەکانی سەر سعوودیە سەرکۆنە دەکەم. ئامانج لە هێرشە دووبارەبووەکان بۆ سەر ژێرخانە مەدەنییەکان تێکدانی سەقامگیری ناوچەکەیە."

مەسرور بارزانی لە تویتەکەیدا راشیگەیاند، "پاڵپشتی تەواوی حکومەت و گەلی سعوودیە دەکەین."

I condemn today’s attacks on Saudi Arabia. These repeated attacks — on vital civilian infrastructure threaten to destabilize the wider region.



We are in full solidarity with the people and government of the Kingdom of Saudi Arabia -mb.