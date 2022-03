K24 - هه‌ولێر:

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان ئەمڕۆ شەممە 26ی ئاداری 2022، لە شاری (رەئس ئەلخەیمە-رأس الخیمة) لە ئیمارات، لەگەڵ شێخ سعود بن سەقر ئەلقاسمی، حاکمی میرنشینی (رەئس ئەلخەیمە-رأس الخیمة) كۆبوویه‌وە.

مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تۆڕی كۆمه‌ڵایه‌تی تویته‌ر له‌باره‌ی سه‌ردانه‌كه‌ی رایگه‌یاند، "هه‌ستم به‌ نیازپاكیی سه‌ركرده‌كانی (رەئس ئەلخەیمە-رأس الخیمة) كرد، له‌پێناو ده‌ستپێكێكی نوێ له‌گه‌ڵ گه‌له‌كه‌مان".

لە چوارچێوەی سەردانەکەدا بۆ میرنشینی یەکگرتووی عەرەبی، بە یاوەری شاندێکی باڵای حکومەت، بڕیارە سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێم بەشداری لە کۆڕبەندی جیهانیی وزەدا بکات، کە رۆژانی 28-29 ی ئادار لە شاری دوبەی بەڕێوەدەچێت و لەو کۆڕبەندەدا باس لە گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و برەودان بە وەبەرهێنان لە بواری وزەدا دەكرێت.

I have felt the goodwill of the leadership of Ras Al Khaimah for a new beginning with our people. pic.twitter.com/A2RmKjImGn