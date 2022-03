K24 - هه‌ولێر:

رۆژی (25ـی ئادار / مارسی 2022) مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە سەردانێک گەیشتە میرنیشنی یەکگرتووی عەرەبی ( ئیمارات)، بۆ بەشداریکردن لە کۆڕبەندی جیهانیی وزە کە رۆژانی-28 - 29 ی ئادار لە شاری دوبەی بەڕێوەدەچێت.

له‌میانی سه‌ردانی مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان، ئه‌مڕۆ له‌گه‌ڵ موحه‌مه‌د عه‌بدوڵڵا ئه‌لقه‌رقاوی، وه‌زیری كاروباری ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیرانی ئیمارات له‌باره‌ی هه‌نگاونان به‌ره‌و سیستمی ئه‌لیكترۆنی و دابینكردنی هه‌لی كار بۆ گه‌نجان كۆبووه‌وه‌.

له‌ هه‌ژماری تایبه‌تی خۆی له‌ تویته‌ر، مه‌سرور بارزانی، سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان رایگه‌یاند، "له‌گه‌ڵ موحه‌مه‌د عه‌بدوڵڵا ئه‌لقه‌رقاوی، وه‌زیری كاروباری ئه‌نجوومه‌نی وه‌زیرانی ئیمارات به‌ درێژیی گفتوگۆمان له‌باره‌ی هه‌نگاونان به‌ره‌و سیستمی ئه‌لیكترۆنی و هه‌لی كار بۆ گه‌نجانمان، هه‌روه‌ها پاڵپشتی بۆ پشتگیریكردنی كۆمپانیا تازه‌ هه‌ڵكه‌وتووه‌كان، كرد".

سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێمی كوردستان له‌ تویته‌كه‌یدا راشیگه‌یاند، "رێكه‌وتین له‌سه‌ر هه‌ماهه‌نگیكردن بۆ گۆڕینه‌وه‌ی ئه‌زموونی هه‌ردوولا، هه‌روه‌ها فێربوون له‌ پێشكه‌وتنه‌كانی دووبه‌ی له‌ پێشكه‌شكردنی خزمه‌تگوزاری گشتی به‌ هاووڵاتیان".

بڕیارە سه‌رۆكی حكومه‌تی هه‌رێم بەشداری لە کۆڕبەندی جیهانیی وزەدا بکات، کە رۆژانی 28-29ـی ئادار لە شاری دوبەی بەڕێوەدەچێت و لەو کۆڕبەندەدا باس لە گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و برەودان بە وەبەرهێنان لە بواری وزەدا دەكرێت.

I spoke in length with @MAlGergawi on our digital transformation agenda, jobs for our youth, and support for startups.



We’ve agreed to collaborate — to exchange experiences and learn from Dubai’s enormous progress in the delivery of public services and citizen satisfaction. pic.twitter.com/LOTE9MYyoR